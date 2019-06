Apple fait disparaitre iTunes des réseaux sociaux

Apple vide actuellement ses comptes de réseaux sociaux centrés sur iTunes.

Les pages Facebook et Instagram n’affichent désormais plus rien : plus aucun texte, image ou vidéo. Seul le compte Twitter a pour l’instant été épargné. La plupart des contenus ont été migrés vers les comptes Facebook et Instagram d'Apple TV.

Le ménage trouvera très certainement son explication ce soir durant la WWDC : Apple annoncerait la mort du logiciel, 18 ans après sa création.

Durant la présentation attendue de macOS 10.15, l’entreprise devrait dévoiler les nouvelles applications Apple TV, Musique et Podcasts, qui se répartiraient les fonctions de l’actuel iTunes. Des applications beaucoup plus légères et spécialisées, évitant l’actuel côté « usine à gaz ».

Il se pourrait toutefois qu’iTunes ne meure pas vraiment et ne soit plus utilisé que pour la synchronisation locale des appareils mobiles. À moins qu’Apple ait sous le coude une autre application dédiée.