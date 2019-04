Apple en guerre contre les solutions de contrôle parental utilisant des fonctions MDM

Rien ne va plus chez le fabricant français. Après 102,9 millions d'euros de revenus en 2017, il passe à 52,2 millions en 2018, soit 59 % de baisse. Pour le groupe, « cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones sur un marché européen en recul et marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques ».

De son côté, Logic Instrument est quasiment stable avec 11,1 millions d'euros. Sans surprise, les pertes du groupe plongent avec 23 millions d'euros, contre 6,5 millions l'année dernière.

« La marge brute du Groupe décroît en pourcentage de -8,9 points entre 2017 et 2018, en raison de baisse de prix pour faire face à la concurrence, de déstockage de produits anciens et d’un effet euro/dollar défavorable sur l’exercice », ajoute Archos.

Le constructeur a également totalement déprécié des « produits en stock achetés avant le 31/12/2014 » pour 5,1 millions d'euros, car ils sont sous une trop vieille version d'Android pour être mis sur le marché. Et pour en ajouter une dernière couche, Archos doit payer 2,5 millions d'euros suite à un procès perdu contre un tiers allemand.

Seule « bonne » nouvelle : les charges d'exploitation sont en baisse de 6,3 millions d'euros, mais au prix d'une « réorganisation des effectifs en Europe et en Asie depuis le début de l’année 2018 et à la renégociation des principaux contrats cadres fournisseurs ».

Pour la suite, Archos compte sur sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes, va lancer Gate Pro, « un panneau de contrôle à écran tactile avec des fonctionnalités de reconnaissance et de commande vocales », et son portefeuille de cryptomonnaie Safe-T Touch.