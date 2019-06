Apple embauche Mike Filippo, un ancien responsable CPU chez AMD, Intel et… ARM

Le nouveau site de Mozilla propose d’ouvrir 100 onglets d’un seul coup selon une thématique choisie : fan de streetwear, personne riche, survivaliste ou influenceur.

L’intérêt ? Polluer votre profil publicitaire. Partant du principe qu’il est difficile de bloquer tous les mécanismes de suivi publicitaire, Mozilla propose d’en briser la précision, dans le cas où l’utilisateur estimerait que certains acteurs le connaissent un peu trop bien.

Le site Track This permet de choisir un profil puis de lancer les opérations en cliquant sur un gros bouton jaune. Il faudra bien sûr autoriser Firefox à ouvrir des fenêtres surgissantes pour ce domaine, sinon l’opération tombera à l’eau.

Autant être averti : ouvrir 100 onglets va entrainer une hausse conséquente des ressources consommées par le navigateur, tant le processeur que la mémoire vive. Firefox en dévorera ainsi plusieurs Go, mais on pourra tout supprimer d’un petit « Fermer les onglets situés à droite » depuis un clic droit sur l'onglet du site Track This.

Difficile pour le moment de mesurer l’efficacité de la méthode, qui ressemble à ce que proposent déjà certaines extensions, notamment AdNauseam. Pour que le principe fonctionne réellement, il faut que les réseaux publicitaires soient les mêmes sur ces sites que ceux visités habituellement par l’internaute.

Le projet en lui-même est amusant mais ne saurait répondre toutefois au véritable problème de fond, le suivi publicitaire. Il aura le moins le mérite d’attirer une fois de plus l’attention sur cette thématique.