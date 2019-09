Apple déploie iOS 13.1, iPadOS et tvOS 13

Les images ont été capturées le 17 juin par la sonde, durant sa 19 550e orbite. La définition au sol est d'environ 1 km par pixel.

L'occasion d'explorer sur une même photo la dichotomie martienne, c'est-à-dire une différence importante de topologie entre nord et sud de la planète, sans équivalent sur Terre.

« Au sud se trouvent des hauts plateaux très cratérisés, et donc très vieux [...] Au nord, la situation est bien différente : nous trouvons plutôt des plaines basses, dont la surface, bien plus jeune, n'est marquée que ponctuellement par des cratères d'impact, moins nombreux et plus petits », explique l'Institut de Physique du Globe de Paris.