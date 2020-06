Déjà disponible pour les smartphones, ce service est maintenant étendu à de nouveaux produits, comme le rapporte TechCrunch.

Vous pouvez ainsi étaler les paiements sur 6 mois pour Apple TV, HomePod et AirPods, et 12 pour les Mac et iPad. Pour rappel, l’Apple Card n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis.