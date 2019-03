Apple accepte de réparer les iPhone contenant une batterie tierce, mais…

Le changement a d’abord été repéré par iGeneration, avant d’être confirmé par MacRumors. Les iPhone présentant une batterie installée par un tiers sont maintenant pris en charge dans les Apple Store et les boutiques agréées.

C’est bien sûr un tournant important pour les clients, qui devront le préciser d’emblée. En cas de batterie défaillante, le technicien pourra la remplacer par un modèle maison et le facturer comme d’habitude.

En outre – et c’est peut-être le plus important – la batterie tierce ne devient plus un facteur de blocage pour une autre réparation. Par exemple, une intervention sur l’écran ou la carte mère pouvait être refusée dès la détection d’une batterie tierce.

Selon le guide obtenu par MacRumors, les techniciens doivent décharger la batterie sous les 60 % avant d’opérer. En outre, et à leur seule discrétion, si un changement de batterie est bloqué à cause d’une colle excessive ou de languettes cassées, ils peuvent remplacer le smartphone complet pour le prix d’une batterie neuve.

Le même guide spécifierait cependant que la situation reste inchangée pour la plupart des composants s’ils sont d’origine tierce : carte mère, micros, port Lightning, prise jack, boutons de volume ou d’alimentation ou encore grille de capteurs TrueDepth.

Certains techniciens interrogés par nos confrères soulignent cependant le risque accru avec les batteries tierces, dont l’origine et l’absence parfois de certification peuvent amener à des accidents. La section syndicale CFDT d'Apple Retail France s’est d’ailleurs fendue d’un tweet pour le déplorer.

Cette politique serait en place depuis le 28 février au niveau mondial. Mais selon deux contacts d’iGeneration, la décision serait « pour le moment suspendue », en tout cas en France. À suivre.