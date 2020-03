Hier, l’Autorité de la concurrence prononçait « sa sanction la plus élevée » avec 1,24 milliard d’euros, dont 1,1 milliard rien que pour Apple. Sans grande surprise, la société prévoit de faire appel.

Elle fait part de son « profond désaccord » et juge cette décision « extrêmement regrettable ». Toujours selon la Pomme, cette décision « concerne des pratiques qui remontent à plus de dix ans […] et entraînera une situation chaotique pour des acteurs économiques de tous les secteurs ».