Apple : plus de 56 millions d'iPhone, iPad et Mac vendus, pour plus de 53 milliards de dollars

Au second trimestre de l'année, le chiffre d'affaires du géant de Santa Clara atteint 17 milliards de dollars, en hausse de 5 % sur trois mois et de 15 % sur un an, pour un bénéfice de 5 milliards de dollars (+78 % par rapport au second trimestre 2017).

Dans le détail, le marché des PC ne grimpe que de 6 % avec 8,7 millions de dollars de revenus, quand celui « Data » (Data Center Group, Internet of Things Group, Programmable Solutions Group et mémoire) progresse de 26 % pour atteindre 8 milliards de dollars.

Intel se félicite que le chiffre d'affaires de sa filiale Mobileye ait augmenté de 37 % sur un an, sans donner plus de précision. Dans tous les cas, le constructeur doit faire face à la montée en puissance d'AMD côté CPU et de NVIDIA dans les serveurs.

Si les résultats restent bons ce trimestre encore, le fabricant doit se bouger pour continuer sur cette lancée et ne pas finir par subir un réel contrecoup (lire notre analyse).