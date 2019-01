Apple : nouvelle flopée de mises à jour pour l'ensemble des systèmes

La société active ses Rewards à San Francisco et quelques autres villes, après les avoir lancées dans neuf villes il y a deux mois. Selon l’argent dépensé sur le service de voiture avec chauffeur et Eats (pour la livraison de repas) sur les six derniers mois, différentes récompenses sont débloquées.

Trois niveaux sont disponibles, comprenant un bête crédit de cinq dollars (niveau Gold), le remboursement des frais d’annulation dans les 15 minutes après la commande (niveau Platine) et un support dédié, en plus de la redirection automatique vers les meilleurs chauffeurs (niveau Diamond).

Ce dernier palier demande d’utiliser l’offre d’entrée de gamme UberX huit fois par semaine, de manger une fois par semaine via Uber Eats ou de passer par Uber Black jusqu’à un aéroport une fois par mois.

Ces Rewards sont censées être étendues à tous les États-Unis dans les prochains mois.