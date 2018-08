Apple : conférence du 12 septembre et grosses fuites sur les iPhone XS et Watch 4

Après les MX500 fin 2017, dévoile sa nouvelle série d'entrée de gamme. Trois capacités sont pour le moment disponibles : 120, 240 et 480 Go. Les débits sont les mêmes : jusqu'à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture, contre respectivement 560 et 510 Mo/s pour les MX500.

Ces débits prennent en compte « l'accélération d’écriture SLC » permettant d'utiliser la 3D NAND (type non précisé) comme de la SLC afin d'augmenter les débits, à condition qu'il reste suffisamment d'espace libre. L'endurance en écriture est de 40 To pour le modèle de 120 Go, 80 pour celui de 240 Go et enfin 120 pour 480 Go.

Les tarifs sont respectivement de 31,19 euros, 52,79 et 83,99 euros sur la boutique officielle du fabricant, où ils sont indiqués comme étant en stock. Ils sont également vendus chez plusieurs revendeurs, Amazon, Materiel.net et Top Achat pour ne citer qu'eux, mais avec une disponibilité pour le 4 septembre.