App Store : le support de l'iPhone X obligatoire dès juillet

L'annonce de cette fonctionnalité avait été faite en mars dernier, lors de l'annonce de la montre connectée Versa.

Elle est désormais en cours de déploiement pour les utilisateurs de montres Versa et Iconic identifiés comme femmes, comme l'explique The Verge. Elle permet d'enregistrer des informations sur leur cycle menstruel et les symptômes associés (crampes et acné par exemple) afin d'obtenir des prévisions sur les prochains cycles.

L'application permettra également de discuter de ces sujets : règles, ménopause, contraception, etc. Les personnes identifiées comme femmes recevront une notification lorsque cette fonctionnalité sera disponible, qu'elles devront valider pour en profiter.

Pour le moment, le suivi du cycle menstruel n'est disponible que sur iOS et Windows, mais l'application Android devrait suivre prochainement.