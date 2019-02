Apex Legends continue de battre des records

L'ANFR prévient d'un « risque de mauvaise réception TNT du 12 au 15 février 2019 sur une grande partie du nord de la France ». L'image peut être pixélisée, le son saccadé et certaines chaînes partiellement inaccessibles.

En cause, un épisode météorologique particulier : des « variations importantes de la température et de la pression atmosphérique » ayant pour conséquence une propagation des ondes plus importante qu'à l'accoutumée. De plus amples informations sont disponibles par ici.

Durant ces quelques jours, l'agence nationale des fréquences conseille « aux téléspectateurs concernés de patienter jusqu'à la fin de ces perturbations sans intervenir sur leur récepteur ».