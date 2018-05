Apex : une présentation le 12 juin pour le smartphone sans bordure de Vivo ?

L'outil est très utilisé pour détecter les tendances au sein des recherches et guider les choix de certains en matière de contenu. Le géant du web vient d'annoncer sa mise à jour avec un nouveau look et une indication des résultats quotidiens, ainsi que minute par minute.

Une section est également consacrée aux thématiques mises en avant par les équipes de Google et autres données regroupées sous forme de graphiques. Des cartes avec niveau d'intensité sont désormais proposées, alors que les recherches dans l'historique peuvent être effectuées jusqu'en 2001.

Google répète l'intérêt qu'il voit à un tel outil pour les journalistes, oubliant sans doute qu'un travail journalistique ne consiste pas seulement à se préoccuper de ce qui fait la tendance du moment. Loin de là.