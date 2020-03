Anthony Levandowski condamné à verser 179 millions de dollars à Google

Rappel des faits. Anthony Levandowski et Lior Ron étaient employés chez Google, plus précisément chez Waymo. Travaillant pendant des années sur la conduite autonome, ils ont fini par quitter l’entreprise et fonder la leur, Otto. Entreprise rachetée par Uber en 2017.

Alphabet n’avait pas tardé à déposer plainte pour vol de propriété industrielle, accusant les deux hommes de concurrence déloyale, et par la même occasion Uber, nouveau propriétaire des technologies concernées (dont 14 000 documents techniques selon Alphabet).

Un tribunal d’arbitrage avait jugé en décembre que Levandowski et Ron avaient bien enfreint leur contrat avec Waymo et confirmé la concurrence déloyale. Lior Ron s’était alors rapproché de Google pour négocier à l’amiable. Montant : 9,7 millions de dollars, payés par Uber chez qui il est toujours employé.

Mais pas Levandowski, qui a contesté le verdict. Malheureusement pour lui, la Cour supérieure de San Francisco a confirmé hier la première décision. Il est condamné à verser 179 millions de dollars à la partie adverse.

Il s’est en conséquence placé sous protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, la somme demandée réclamant ses possessions, qu’il estime entre 50 et 100 millions de dollars. D'autant qu'il ne travaille plus pour Uber, qui l'avait licencié pour son attitude fermée face à la procédure.