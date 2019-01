ANFR : plus de 45 000 sites autorisés pour la 4G, 57 pour la 5G

L'Agence nationale des fréquences vient de mettre en ligne son observatoire du déploiement de la 4G pour le mois de décembre 2018.

Comme c'est le cas depuis des mois, Bouygues Telecom et Free sont toujours seuls à activer des antennes dans la bande des 700 MHz. Sur les 800 MHz, Bouygues Telecom, Orange et SFR ont mis en service entre 345 et 489 antennes chacun. Pour rappel, Free n'a pas de licence sur cette bande.

Tous les opérateurs ont également densifié leurs réseaux sur les 1 800 et 2 600 MHz. Bouygues Telecom, Orange et SFR ont mis en service entre 362 et 397 nouveaux sites 4G, contre seulement 146 pour Free sur le mois de décembre.

En 5G, huit nouvelles stations expérimentales sur la bande des 3,5 GHz ont été autorisées par l'ANFR, portant le total à 57 : 25 pour Bouygues Telecom, 22 pour Orange et enfin 10 pour SFR.