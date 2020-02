Android-x86 disponible dans sa première version 9.0 stable

Android-x86 9.0-r1 est disponible au téléchargement depuis hier soir, après des mois de versions de test. Le travail a été lent, surtout quand on sait qu’Android 10 est disponible depuis septembre dernier et qu’Android 11 a déjà une préversion. Mais les ressources de l’équipe sont limitées.

La nouvelle mouture, évidemment réservée au matériel embarquant un processeur AMD ou Intel, fournit un noyau Linux 4.19, apporte OpenGL ES 3.X via les pilotes Mesa (avec OpenGL ES 2 pour les GPU non supportés), le démarrage sécurisé d’UEFI, un nouvel installateur texte, une prise en charge matérielle plus étendue, le support de la souris dans les machines virtuelles, etc.