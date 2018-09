Android Auto et CarPlay arrivent sur des voitures Jaguar et Land Rover, à partir de 280 dollars

Après l’arrivée d’un thème sombre il y a quelques semaines, Google commence cette semaine le déploiement d’une nouvelle fonction Recherche pour Android Messages.

C’est peu dire que cette recherche remaniée est plus puissante que l’ancienne. On peut ainsi taper le nom d’une personne et obtenir l’ensemble des documents échangés, photos, vidéos ou même positions géographiques.

À l’inverse, l’utilisateur peut chercher directement des catégories de pièces jointes dans toutes les conversations. Pratique quand on se souvient d’avoir partagé un document quelconque, mais plus avec qui.

Messages ne fait ici bien sûr que s’aligner avec des solutions concurrentes proposant ce type de recherche depuis longtemps. Rappelons que Messages s’occupe des SMS et que Google a de grandes ambitions sur le standard RCS, qui doit permettre au vénérable texto des fonctions d’ordinaire réservées à WhatsApp, Telegram et autres (groupes, statuts de lecture, etc.).

La nouvelle recherche est actuellement en cours de déploiement. Si vous ne l’avez pas encore, il suffit donc d’attendre un peu.