Android 10 Go disponible cette semaine, Google promet un système plus rapide et sécurisé

L’édition Go d’Android (comme des applications) est destinée aux smartphones d’entrée de gamme possédant moins de 1,5 Go de mémoire.

La version 10, qui sera disponible durant l’automne (sans plus de précision), permettra selon Google de lancer les applications 10 % plus rapidement que l’actuel Android 9 Go. L’éditeur promet un système plus réactif et plus fiable.

La sécurité sera également relevée avec l’inclusion et l’activation par défaut d’Adiantum, pour assurer un chiffrement des données sur les appareils ne disposant pas d’une puce dédiée (voir notre article).

Google annonce que les premiers appareils Android 10 Go seront lancés « durant l’automne ». Jusqu’à présent, plus de 500 fabricants ont lancé environ 1 600 smartphones Android Go au cours des 18 derniers mois. On ne sait rien cependant de leur potentielle mise à jour vers la nouvelle version.