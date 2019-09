Android 10 disponible pour les smartphones Pixel

Android 10 est maintenant disponible pour l’ensemble des smartphones Pixel, y compris le premier modèle sorti il y a trois ans. Comme d’habitude, le système est fourni sous forme d’une mise à jour OTA tout ce qu’il y a de plus classique.

La plupart des nouveautés ont déjà été abordées en détail : thème sombre, sous-titrage en direct d’un média, navigation gestuelle, suggestions d’actions dans les réponses intelligentes, nouveaux contrôles pour la vie privée, autorisations plus strictes pour les applications, mode concentration, Family Link, etc.

Comme souvent, le déploiement du système est progressif et s’étalera sur plusieurs jours. Pas d’inquiétude donc si vous ne la voyez pas encore dans la recherche de mise à jour.

Plusieurs constructeurs ont déjà sauté le pas, d’autres sont sur le point de le faire. Essential commence ainsi à déployer Android 10 sur son unique smartphone, même s’il s’agit pour l’instant surtout du modèle vendu nu.

Xiaomi a été encore plus rapide avec son Redmi K20 Pro, qui lui aussi reçoit Android 10. Mais, différence de taille, le système est fourni avec la nouvelle version de la surcouche MIUI. Le constructeur a donc travaillé très vite. Ne reste qu’à attendre le même traitement pour la version internationale du smartphone, le Mi 9T Pro.

OnePlus bouge également, sous forme d’une bêta pour les modèles 7 et 7 Pro : Oxygen OS Open Beta 1. Tout utilisateur peut l’installer, et ceux qui avaient déjà une bêta plus ancienne la recevront automatiquement. Comme toujours avec les bêtas, on mesurera les risques sur un appareil utilisé tous les jours.

Chez les autres constructeurs, on attend un calendrier, à l’exception de HMD, qui a déjà le sien. Les Nokia 7.1, 8.1 et 9 PureView recevront Android 10 pendant le quatrième trimestre. Les Nokia 6.1, 6.1 Plus et 7 Plus seront mis à jour en tout début d’année prochaine, suivis par les Nokia 2.2, 3.1 Plus, 3.2 et 4.2 plus tard au cours du premier trimestre.

Les annonces de constructeurs comme Samsung, Motorola et Sony devraient rapidement suivre.