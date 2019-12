Android 10 arrive sur Android TV, Google proposera sa propre box ADT-3 aux développeurs

Le passage à cette mouture 10 ne devrait pas révolutionner l’expérience utilisateur puisque le géant du Net ne met en avant « que » des améliorations sur la sécurité.

Mais ce n’est pas tout : « Pour nous assurer que les développeurs ont la possibilité de créer et tester leurs applications Android TV sur Android 10 avant le déploiement, nous proposons aux développeurs une nouvelle box multimédia ADT-3 ».

Elle fait suite à l’ADT-2 qui fonctionnait sous Android 9. Cette nouvelle version dispose d’un SoC avec quatre cœurs, 2 Go de DDR3 et une sortie vidéo HDMI 2.1 (4K à 60 Hz). Ne comptez par contre pas l’acheter dans le commerce : « ADT-3 sera mis à la disposition des développeurs dans les prochains mois, via un partenaire OEM ».