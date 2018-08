Android : réveillez-vous en musique avec l'application Horloge et Spotify

Au cours des derniers mois, deux nouveaux résolveurs DNS ont surfé sur le respect de la vie privée : Quad9 (9.9.9.9) et Cloudflare (1.1.1.1). Il en existe un autre en place depuis des années : Google avec 8.8.8.8.

Le 12 août à 2h30 était l'occasion pour le géant du Net de reparler de son résolveur. Il fêtait alors ses 8 ans, 8 mois, 8 jours et 8 heures d'existence.

Comme ses concurrents, il met en avant le respect de la vie privée, la sécurité et en profite pour montrer ses muscles : « Aujourd'hui, on estime qu'environ 10 % des utilisateurs d'Internet utilisent 8.8.8.8 et que le nombre de requêtes journalières dépasse les mille milliards ».