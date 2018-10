Android : plus de 50 % des terminaux toujours en version 6.0 ou moins

Ce ne sera ni Olivier Henrard, ni Christophe Tardieu, deux des acteurs derrière Christine Albanel lors des débats Hadopi. Selon le Figaro, France Riester aura finalement pour directrice de cabinet Lucie Muniesa, celle qui occupe aujourd’hui le poste de directrice générale adjointe de l'Agence des participations de l'État. L’intéressée n’est pas étrangère à la Rue de Valois puisqu’elle occupait ce poste durant plus d’un an et demi auprès d'Audrey Azoulay.

Elle aura la lourde tâche d’orchestrer depuis le ministère de la Culture et de la Communication la future grande loi sur l’audiovisuel, laquelle devrait quelque peu amender au passage la loi Hadopi, sans oublier la loi de transposition de la future directive sur le droit d’auteur attendue au mieux en 2019.