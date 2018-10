La chaîne du groupe Viacom spécialisée dans l'humour fait aujourd'hui son entrée au sein des offres des fournisseurs d'accès, mais pas encore dans les packs de Canal+.

Un choix étonnant puisque la filiale de Vivendi diffuse déjà plusieurs chaînes du groupe américain comme BET, J-One, Game One, MTV, Nickelodeon, Paramount Channel ou VH1. Pour ceux qui le souhaitent, des applications Android et iOS seront bientôt proposées, avec abonnement payant.

Les adeptes de South Park seront heureux d'apprendre qu'une diffusion US+24 est au programme. Il en sera de même pour le Daily Show de Trevor Noah. Pour le reste, on retrouvera Nathan for you, Les jokers, The Roast, Key and Peele, etc.