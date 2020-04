Android : le bulletin de sécurité d’avril disponible, de nombreuses failles corrigées

Comme chaque début de mois, Google a mis en ligne son bulletin de sécurité pour Android, avec à la clé une longue liste de failles de sécurité corrigées.

13 failles critiques sont ainsi colmatées, dont 9 pour les seuls composants Qualcomm. Exploitées, elles permettraient à un paquet téléchargé et exécuté sur l’appareil de lancer arbitrairement un code malveillant, avec les conséquences que l’on imagine.

Comme toujours, les Pixel supportés (Pixel 2 et plus récents) reçoivent ces mises à jour en OTA. Il est recommandé d’aller vérifier la présence de la nouvelle version dans les réglages de l’appareil et de redémarrer.

Concernant les autres marques, la disponibilité de ces correctifs dépend de la rapidité avec laquelle seront traités ces correctifs. La plupart des grands constructeurs répercutent les changements dans les jours ou semaines qui suivent, du moins pour les appareils récents.