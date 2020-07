Android : la fonction Nearby Sharing maintenant en bêta

Nearby Sharing est un service dont le fonctionnement est globalement calqué sur l’AirDrop d’Apple et qui fait défaut depuis longtemps à Android. Il permet de relier deux appareils mobiles pour s’échanger des fichiers.

On déclare les données à envoyer, on choisit l’appareil à proximité puis on attend que l’utilisateur concerné accepte la demande.

Android Police a mis la main sur la bêta et en a décrit les grandes lignes. On retrouve ce que l’on peut attendre de ce type de fonction. Elle fonctionne avec les images, vidéos, liens, tweets et autres contenus pouvant accéder à la feuille de partage.

Nos confrères ont remarqué que Nearby Sharing apparait toujours dans la liste des applications au moment de partager, mais qu’en fonction du type de contenu, il peut être affiché sous l’élément à partager, à côté du bouton Copier.

Sélectionner Nearby Share pour la première activera la fonction. S’en suivra un court assistant, avec définition du nom que les autres verront et le degré de visibilité, les deux pouvant être modifiés par la suite.

La visibilité semble limitée aux contacts : tous, certains ou caché. Cet aspect permet de ne pas spammer tous les téléphones environnant. On peut tout de même envoyer des données au téléphone d’une personne absente des contacts si elle ouvre manuellement Nearby Sharing. Le smartphone apparaitra alors dans la liste des cibles.

Google a visiblement travaillé sa copie, se penchant sur les problématiques de visibilité et de consentement. Pour tester Nearby Sharing, il faut malheureusement devenir testeur des préversions des Play Services, non d’une seule application. Attention donc avant de se lancer, car comme avec toutes les bêtas, il peut y avoir des bugs.

On ne sait pas encore quand la version finale sera disponible. Mais puisque la fonction est directement présente dans les Play Services, elle devrait être accessible à un grand nombre d’appareils.