Android : Google corrige 22 failles de sécurité dans le bulletin de sécurité de juin

Les prérequis matériels de Windows n’ont que très peu changé depuis Vista. On reste par exemple sur un processeur à 1 GHz et 1 ou 2 Go de mémoire vive selon que l’on souhaite utiliser une version 32 ou 64 bits du système.

En avril, pour préparer le terrain de la May 2019 Update, Microsoft a toutefois effectué un changement : il faut désormais un minimum de 32 Go d’espace de stockage, contre 16 auparavant pour une version 32 bits et 20 pour un 64 bits.

Cela signifie-t-il que les machines actuelles ne peuvent plus être mises à jour ? Non, car ces prérequis ne concernent que les machines neuves. En théorie, cela ne devrait donc avoir aucune influence sur les ordinateurs actuels, en tout cas s’ils possèdent assez d’espace libre pour lancer la mise à jour.