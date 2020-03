Android : et voici la version « Go » de l’application Camera de Google

Pour rappel, Android Go est une version allégée du système d’exploitation pensée pour les smartphones avec peu de puissance et de mémoire. Le géant américain revendique 100 millions d’utilisateurs actifs par jour sur Android Go.

Plusieurs applications dédiées sont déjà disponibles : Maps Go, Files Go, Gmail Go, YouTube Go, Pokemon Go (oups non), etc. Désormais, nous avons également Camera Go qui « vous aide à prendre de belles photos sans vous soucier de la vitesse ou du stockage », affirme l’éditeur. Ce dernier met notamment en avant un mode portrait très simple d’utilisation.

Le nouveau Nokia 1.3 est le premier à en profiter, mais d’autres smartphones sous Android Go auront bientôt accès à Camera Go, sans plus de précision.