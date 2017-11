American Express s’appuie sur la blockchain Ripple pour certains transferts d’argent

L'un des défauts actuel de l'offre de routeurs de Netgear est qu'elle ne propose pas nativement de contrôle parental. Il faut passer par un compte OpenDNS.

Alors que l'on s'attendait à une solution plus pratique et mieux intégrée, c'est finalement tout autre chose qui a été annoncé : un partenariat avec Circle Media. Ainsi, c'est leur solution « with Disney », proposée avec un produit spécifique jusqu'à maintenant, qui sera désormais intégrée.

Gratuite, elle est néanmoins incomplète, l'ensemble des fonctionnalités se débloquant pour 4,99 dollars par mois. Une vidéo de présentation est accessible par ici.

On s'étonne tout de même de voir que Netgear, constructeur de référence et aux produits en général assez coûteux comme la gamme Nighthawk ou Orbi (ceux concernés par cette annonce), n'ait rien de mieux à proposer à ses clients qu'une solution Freemium.

Nous tenterons d'en apprendre plus sur la stratégie du groupe en la matière, et ce qui sera proposé sur le marché français.