AMD vante son projet ReSX dédié à l'eSport et publie ses pilotes 18.3.1

Aujourd'hui, Qualcomm devait organiser son assemblée générale durant laquelle son courtisan Broadcom comptait bien présenter onze candidats et candidates au poste d'administrateur indépendant.

Mais elle est finalement décalée d'un mois suite à une demande émanant du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS), en charge d'examiner les OPA sur des sociétés américaines. « Cette mesure permettra au CFIUS d'enquêter en profondeur sur la proposition d'acquisition par Broadcom de Qualcomm » ajoute le département du Trésor américain.

L'histoire pourrait en rester là, mais Broadcom fait part de son mécontentement dans cette affaire. Hier, le géant expliquait qu'il était déçu d'apprendre que, le 29 janvier, Qualcomm avait « secrètement déposé une demande auprès de CFIUS afin d'ouvrir une enquête ».

Qualcomm répondait alors que les « affirmations de Broadcom selon lesquelles l'enquête du CFIUS est une surprise n'ont aucun fondement. Broadcom est en contact avec le CFIUS depuis des semaines et a fait deux soumissions écrites au CFIUS ». Dans un nouveau communiqué, Broadcom persiste et signe : « Qualcomm a omis de divulguer à ses propres actionnaires et à Broadcom qu'elle a secrètement déposé une demande unilatérale et volontaire d'examen le 29 janvier 2018 ».

Le groupe ajoute que « la seule correspondance avec le CFIUS était en réponse à des questions sur la nomination des administrateurs Broadcom au conseil d'administration de Qualcomm ». La suite au prochain épisode...