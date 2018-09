AMD publie ses pilotes 18.9.3 pour Assassin's Creed : Odyssey et Forza Horizon 4

Les performances sont annoncées à la hausse pour le nouvel opus de la série phare d'Ubisoft, mais de 3 à 5 % seulement selon les cas.

Le second titre est seulement indiqué comme supporté, sans plus de détails. L'équipe précise au passage que des bugs ont été corrigés, mais que les RX Vega peuvent parfois afficher une fréquence plus élevée que la normale pour la mémoire.