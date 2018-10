AMD dévoile ses Radeon Pro Vega 20 et 16, taillées pour les MacBook Pro d'Apple

Samsung Electronics a signé un nouveau trimestre record, mais prévient ses investisseurs : il se pourrait bien qu'il s'agisse du dernier avant un petit moment. En effet, le prix des puces de mémoire NAND est sur la pente descendante, et l'entreprise envisage sérieusement de convertir quelques-unes de ses lignes de production pour fabriquer davantage de RAM, où la demande reste soutenue.

Autre bonne nouvelle pour Samsung, ses ventes de dalles flexibles pour écrans ont plus que dopé les revenus de sa branche DP, regroupant justement les ventes de dalles et d'écrans. Son chiffre d'affaires a en effet bondi de 22 % en un an et de 78 % sur trois mois.

Les revenus globaux ont quant à eux progressé de 5 % sur un an et de 12 % sur trois mois, à 65 460 milliards de wons, ou 50,6 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel de 17 570 milliards de wons, soit 13,6 milliards d'euros.