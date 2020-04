AMD dégage un bénéfice de 162 millions de dollars, la branche Computing and Graphic en forme

Sur le premier trimestre de l’année, la société revendique un chiffre d’affaires de 1,79 milliard de dollars, en hausse de 40 % sur un an, mais en baisse de 16 % sur trois mois. La marge brute progresse de 5 points (46 %) « tirée par les processeurs Ryzen et Epyc » explique Lisa Su, la PDG de la société.

Le bénéfice net est multiplié par 10 par rapport au premier trimestre 2019 pour atteindre 162 millions de dollars. C’est un peu moins qu’au quatrième trimestre 2019 où il était question de 170 millions de dollars.

Dans le détail, le segment Computing and Graphics (Ryzen et Radeon) représente des revenus de 1,44 milliard de dollars. C’est une hausse de 73 % en un an, mais en baisse de 16 % sur trois mois en raison d’une faible demande sur les GPU. Le bénéfice de ce segment est de 262 millions de dollars.

La branche Enterprise, Embedded and Semi-Custom atteint 348 millions de dollars, en baisse de 21 % sur un an et de 25 % sur trois mois. Cette branche enregistre une perte nette de 26 millions de dollars.

En rappelant que le marché est incertain à cause de la pandémie de Covid-19, AMD dévoile tout de même des prévisions pour le trimestre prochain et « prévoit un chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars environ (± 100 millions de dollars) soit une augmentation d'environ 21 % sur un an et de 4 % en séquentiel ».

Enfin, sur l’année l’entreprise « prévoit une croissance d'environ 25 % du chiffre d'affaires 2020 avec ± 5 points ». Dans la séance d’après clôture, le titre perd 3 % en bourse.