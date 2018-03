Amazon vs Google : la guerre continue et impacte désormais Nest

Rien ne va plus entre Amazon et Google, et la situation ne date pas d'hier. YouTube a ainsi été retiré déjà à deux reprises des produits Amazon Echo Show et Fire TV Stick. Le géant de la recherche accuse le revendeur de ne pas proposer ses produits tels que Chromecast, Google Home et certains produits Nest.

Selon Business Insider, une réunion téléphonique a été organisée, au cours de laquelle les employés d'Amazon ont expliqué à ceux de Nest qu'ils ne vendraient plus aucune de leurs nouveautés. « Amazon a déclaré à Nest que la décision venait du sommet, et cela n'avait rien à voir avec la qualité des produits Nest » expliquent nos confrères, citant une source anonyme.

Ils ajoutent que Nest aurait de son côté pris la décision d'arrêter de vendre ses produits via Amazon.