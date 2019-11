Amazon veut faire d'Alexa « un compagnon omniprésent qui façonne et orchestre » votre vie

Rohit Prasad, scientifique en chef responsable d'Alexa, dévoile au MIT Technology Review une esquisse de sa roadmap et le but qu'il souhaite atteindre avec son intelligence artificielle.

Il n'y va pas par quatre chemins : « L'idée est de faire d'Alexa un compagnon omniprésent qui façonne et orchestre activement votre vie. Alexa devra mieux vous connaître que jamais auparavant », explique le MIT Technology Review.

Pour Rohit Prasad, « le but ultime est de rendre Alexa disponible et utile pour tout le monde. Même dans les pays en développement, il imagine des versions moins chères auxquelles les gens peuvent accéder via leur smartphone ».

Il ajoute : « Selon moi, nous sommes en train de déplacer la charge cognitive des tâches de routine », explique le responsable, avant d'ajouter : « je veux qu'Alexa améliore la productivité ... soit vraiment omniprésente pour qu'elle fonctionne pour tout le monde ».