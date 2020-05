Amazon va progressivement rouvrir ses centres à partir du 19 mai

« Nous finalisons actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les Comités Sociaux et Economiques de l’entreprise, et nous espérons pouvoir rouvrir nos centres de distribution français dans les prochains jours ».

Dans un communiqué, Amazon promet qu’à partir du 19 mai, ses centres de distribution devraient rouvrir en France après cinq semaines d’arrêt.

Un arrêt consécutif aux difficultés du géant à se conformer aux deux décisions de justice. La cour d’appel de Versailles a ainsi estimé qu’Amazon, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, avait « de façon évidente, méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés ».

Durant cette période, répond Amazon, « nous avons fourni à plusieurs reprises des éclaircissements et des informations sur les mesures de sécurité mises en œuvre dans nos centres de distribution pour protéger nos salariés ».