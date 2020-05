Amazon renouvelle sa tablette Fire HD 8 : SoC plus rapide et USB Type-C, dès 99,99 euros

Cette énième itération de de modèle 8" (1 280 x 800 pixels) est toujours dépourvue du Google Play Store. Le fabricant annonce un gain de performances de 30 % grâce à un SoC plus rapide et 2 Go de mémoire (au lieu de 1,5 Go). C’est également l’occasion de laisser tomber le micro-USB pour passer au Type-C (en USB 2.0 toujours).

Wi-Fi 5 et Bluetooth 5 sont désormais de la partie. Pour le reste, on retrouve toujours deux caméras de 2 Mpixels à l’avant et à l’arrière. Une version « Plus » est annoncée avec 3 Go de mémoire. Elle est compatible de la charge sans fil et un chargeur (filaire) de 9 watts (plus puissant que celui de la Fire HD 8 classique) est livré dans le bundle.

Cette nouvelle version sera disponible le 3 juin. Elle est proposée en précommande pour 99,99 euros avec 32 Go de stockage et des « offres spéciales », c’est-à-dire des publicités. Comptez 15 euros pour les enlever. Une version 64 Go est aussi proposée pour 30 euros de plus.

Aux États-Unis, la version « Plus » est vendue 20 dollars de plus que la nouvelle Fire HD 8. Elle n’est pas (encore ?) référencée sur le site français du revendeur. Outre-Atlantique la déclinaison Kids (avec une coque de protection et une garantie) a droit aux mêmes changements. Mais elle n’est, elle pas disponible en France elle non plus.