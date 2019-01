Amazon rejoint le conseil d'administration de la Zigbee Alliance

« Plus court, plus simple, plus réjouissant… C'est officiel, vous pouvez nous appeler Veepee ». C'est le message d'accueil affiché sur le site depuis peu.

Le changement est surtout là pour uniformiser le nom de la société dans les différents pays où la plateforme est présente : Privalia en Espagne et Italie, Vente-exclusive au Benelux, Designer & Friends au Danemark, Zlotewyprzedaze en Pologne, etc.

Pour le reste, rien ne change affirme le groupe : « Pas de nouvelle application à télécharger, pas de nouveau compte à créer, vous gardez votre V’pass et tous vos avantages ».