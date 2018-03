Amazon propose une bibliothèque de sons pour développer des applications Alexa

Depuis la relance d'AMD avec ses processeurs Ryzen, Dell fait partie des fabricants qui soutiennent le constructeur. La marque a déjà fait quelques annonces en ce sens lors du Computex 2017, et était également présents lors des annonces de Ryzen Mobile au CES 2018.

Aujourd'hui, on apprend que Dell intègre ces APU dans ses nouveaux portables Inspiron 17 de la série 5000. Il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme dont le tarif démarre à 680 dollars avec un Ryzen 3 2200U et une dalle Full HD, 8 Go de mémoire et un disque dur de 1 To.

Les configurations proposées par défaut peuvent monter jusqu'à un Ryzen 5 2500U, 16 Go de mémoire et 2 To de stockage, pour 1 000 dollars. Peu de personnalisation est possible, puisqu'il est seulement proposé de passer à Windows 10 Pro et d'améliorer la garantie.

Mais il s'agit d'une nouvelle percée intéressante pour AMD, même si pour le moment aucune machine exploitant un Ryzen Mobile n'est disponible sur certains marchés, comme la France. D'ailleurs, chez nous, le Dell Inspiron 17 série 5000 est toujours basé sur des Core i3 à i7 de 8e génération, avec des tarifs débutant à 550 euros.