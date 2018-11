Amazon PayMens : jusqu'à 24 mensualités pour des commandes de 100 à 3 000 euros

Microsoft a présenté hier soir une série d’améliorations qui débarqueront dans OneDrive dans le courant de novembre. Elles sont toutes la confirmation de ce qui avait été promis durant la dernière conférence Ignite.

Les nouveautés concernent avant tout les versions mobiles pour Android et iOS, avec par exemple la fonction Mobile Capture qui autorise l’ajout et l’édition de métadonnées sur les photos prises. Si l’utilisateur photographie une carte de visite, les données seront toujours reconnues, mais il pourra les modifier ou compléter si nécessaire.

De même, si l’utilisateur scanne des notes de réunion, OneDrive proposera automatiquement de les partager avec les autres personnes présentes. Cela sous réserve bien sûr que la réunion ait été gérée avec les services maison, puisque le tout est propulsé par le Microsoft Graph.

La version web de OneDrive va également se doter de deux nouveautés plus que bienvenues. D’une part, une vue « Éléments récents » qui faisait cruellement défaut alors qu’elle existe depuis longtemps ailleurs.

D’autre part, un panneau dédié – enfin – à la gestion des partages. On y retrouvera les fichiers partagés, avec qui, sous quelle forme, etc. L’utilisateur pourra supprimer un lien d’un appui, enlever ou ajouter des personnes dans un partage sélectif et ainsi de suite. Cette nouveauté sera déployée en novembre, mais pourrait n’arriver qu’en décembre pour une partie des comptes.

Enfin, au 1er février, OneDrive pour macOS ne supportera plus les moutures 10.10 et 10.11 du système, alias Yosemite et El Capitan.