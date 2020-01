Le bâtiment est sorti de terre depuis des mois et il ne manquait plus que l’annonce officielle du géant américain. C’est désormais chose faite.

Le centre de distribution de 55 000 m2 débutera ses activités en mai 2020 et « entraînera la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région », selon le revendeur. « Ce nouveau site vise à fluidifier les processus de réception et de tri des produits, en amont de la préparation de commande », ajoute-t-il.