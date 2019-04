Amazon Music pourrait proposer une version gratuite financée par la publicité

Comme tous le six mois, Google vient de publier une nouvelle mouture d’Android Studio. Estampillée 3.4, elle corrige bon nombre de bugs et améliore les performances. On trouve néanmoins quelques nouveautés spécifiques destinés à fluidifier les flux de travail.

On y trouve donc un nouveau gestionnaire de ressources, Google ayant entendu les critiques sur ce point. Tous les objets dessinables y sont références, de même que les couleurs et dispositions. Le gestionnaire supporte l’important en masse par glisser/déposer ou encore les conversations SVG vers VectorDrawable.

En outre, avec les bibliothèques Jetpack et Firebase, les développeurs pourront avoir des suggestions de classes et se verront proposer les déclarations requises d’imports et de dépendances dans leurs fichiers de projet Gradle.

Le panneau d’édition de la disposition est lui aussi revu, devant unique pour rassembler toutes les propriétés en sections repliables. Les erreurs et avertissements ont par ailleurs leur propre couleur et un contrôle permet de relier chaque propriété à la ressource concernée.

Parmi les autres nouveautés, citons une Project Structure Dialog révisée (gestion des dépendances par modules), R8 utilisé par défaut à la place de Proguard ou encore la mise à jour de l’émulateur Android avec de nouvelles images pour Pixel 3 (XL). Les images Android Q Beta y sont également disponibles.