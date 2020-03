Amazon Go : la société propose sa technologie « Just Walk Out » de boutique sans caisse à d’autres revendeurs

Cette technologie a été présentée par le géant du e-commerce il y a maintenant plus de trois ans. Avec un peu de retard sur le planning initial, la première boutique du genre à ouvert ses portes à Seattle il y a deux ans.

Le principe est simple pour rappel : vous êtes identifiés avec votre smartphone, vous faites ensuite vos courses et sortez directement de la boutique. Des capteurs et une dose d’intelligence artificielle s’occupent de détecter vos achats et de vous facturer automatiquement en conséquence.

Désormais, Amazon propose sa technologie Just Walk Out à ses partenaires et concurrents, comme le rapporte Reuters. Il n’est plus nécessaire d’utiliser votre smartphone avec l’application Amazon, une carte bancaire sert désormais « d’identifiant ».

Le géant américain précise qu’il ne s’agit pas de permettre à des tiers d’ouvrir des boutiques Amazon Go, mais simplement de payer pour utiliser la technologie permettant de se passer des caisses. Un site dédié avec une foire aux questions est disponible par ici.