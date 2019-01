Amazon étend son programme Key, notamment aux entreprises

Il y a environ une semaine, des utilisateurs de Firefox sur ordinateur ont eu la surprise de voir débarquer ce qui ressemblait à une pub en bas de la page Nouvel Onglet.

L’offre promotionnelle était simple : pour tout achat d’un voyage d’au moins 250 dollars sur Booking.com réservé entre les 24 et 31 décembre, le client obtenait un bon d’achat de 20 dollars chez Amazon.

Que Mozilla se mette à la publicité n’est pas nouveau. Firefox 60 avait par exemple introduit les histoires sponsorisées provenant de Pocket. Mais à la différence de cet apport, Mozilla n’a pas prévenu en avance.

Dans une explication envoyée à divers médias (Neowin, VentureBeat…), Mozilla parle d’expérimentation au bénéfice des utilisateurs « grâce à une offre fournie par un partenaire ». Pas une publicité ? Mozilla s’en défend expressément et rappelle que Firefox proposait récemment de profiter d’un concert de Phosphorescent retransmis en direct.

Pas de « placement payé ou publicité » pour l’éditeur, mais de simples opportunités donc. Problème, la différence est mince et paraît même particulièrement floue dans un monde saturé de publicités. Mozilla assure dans tous les cas qu'aucune donnée n'a été transmise.

L’offre apparaissait comme une « brève » et était donc liée à cette option. Dans les réglages de Firefox, section Accueil, on peut ainsi décocher la case correspondante et s’assurer que de tels ajouts ne viendront pas s’afficher. Il est probable cependant que Mozilla fera attention la prochaine fois. Même intéressante, une telle « offre » n’a pas grand-chose à voir avec une « actualité de Mozilla et Firefox ».