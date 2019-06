Amazon, Apple, Facebook et Google : département de la Justice et FTC se partagent les enquêtes

Selon Reuters, des représentants des deux entités se sont réunis au cours des dernières semaines pour se « répartir les dossiers ».

Le département de la Justice aurait hérité d'Apple et de Google, tandis que la Federal Trade Commission se chargerait d'Amazon et Facebook ; c'est du moins ce qu'affirment des sources à nos confrères. Les griefs ne sont pas précisés.

Dans le même temps, « la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants a annoncé avoir entamé une enquête bipartisane sur la concurrence sur les marchés numériques », ajoute Reuters.

En cause : « Un petit nombre de plateformes dominantes et non régulées a des pouvoirs extraordinaires sur le commerce, la communication et l’information en ligne ».