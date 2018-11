Amazon : noms et emails exposés suite à une « erreur technique »

Le groupe vient d'annoncer une mise à jour de son application avec un nouveau menu de navigation « beaucoup plus rapide et facile d’accès », le menu hamburger étant remplacé par une tabbar native.

D'autres modifications plus générales sont de la partie comme un lancement plus rapide des vidéos en direct ou à la demande, la suppression directe des éléments d'une liste, une nouvelle page téléchargement, les chaînes à la demande s'affichant dans la recherche, etc.

L'Apple TV gagne la fonction reprise de lecture depuis l'écran d'accueil, mais également les contenus 4K à 50 images par seconde pour les modèles compatibles.