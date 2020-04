Amazon « en désaccord » avec la décision du tribunal judiciaire

Sans surprise, le géant du e-commerce conteste l’ordonnance du tribunal de Nanterre limitant l’exercice de son activité à une série de biens dits essentiels.

« En France, ces dernières semaines, nous avons distribué sur nos sites : plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27 000 litres de gel hydro alcoolique, plus de 1,5 million de masques » indique l’entreprise dans une série de tweets.

Une réponse à l’action menée par le syndicat Sud Solidaires qui dénonçait « des dizaines de salarié-es atteints des symptômes du Covid-19, des cas avérés (…) détectés sur plusieurs des sites et un premier employé (…) toujours en réanimation ».

« Nous avons aussi mis en place des contrôles de température quotidiens, des mesures de distanciation sociale de 2 m et triplé nos équipes d’entretien pour renforcer le nettoyage de 200 zones supplémentaires sur chaque site en France » poursuit Amazon.

« Nous sommes en désaccord avec la décision du tribunal judiciaire de Nanterre et évaluons ses implications pour nos sites », précise-t-elle.