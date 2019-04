Amazon : 3,56 milliards de dollars de bénéfices, dont 2,23 milliards pour AWS

Début février, on apprenait que le service serait désormais géré depuis l'Allemagne du fait du Brexit. Finalement, l'opérateur a décidé d'aller plus loin en annonçant purement et simplement sa fermeture.

C'est via les notes de version des applications Android et iOS que l'annonce a été faite. Orange a depuis mis à jour le site pour détailler les modalités.

Les souscriptions sont arrêtées depuis le 25 avril, l'utilisation ne sera plus possible à compter du 30 novembre prochain. « Si votre solde est positif, nous vous invitons à ne pas attendre pour utiliser ou récupérer le montant disponible sur votre compte » précise l'équipe.

Le groupe devrait désormais se focaliser sur Orange Bank pour ses services de paiement, de transfert d'argent et autres partenariats avec les commerçants.