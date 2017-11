Altice va devenir un MVNO sur le réseau mobile de Sprint aux États-Unis

Un bug a été découvert dans les versions Linux et macOS de Tor Browser, menant à une fuite de l'adresse IP de l'utilisateur dans certains cas, en raison d'un bug de Firefox dans la gestion des URL de type file:// .

La faille a été remontée le 26 octobre dernier, et un correctif a été mis en place dans une nouvelle version des branches 7.0 et 7.5 de Tor. Pour le moment, il peut impliquer que des URL de type file:// ne fonctionnent plus. Il est néanmoins possible de les glisser dans un nouvel onglet ou la barre d'adresse en attendant un correctif plus complet.