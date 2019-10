Altice France ne rachète pas Molotov, mais les deux sociétés trouvent un accord

La société n'a lancé qu'un seul smartphone Hydrogen, avec des premiers tests décevants et sans plus de succès auprès du grand public. En octobre, son prix était passé à 645 dollars, « ce qui est 645 dollars de plus que ce que vous devriez dépenser pour ce smartphone », affirmait alors The Verge.

Quoi qu'il en soit, le fondateur de la société RED Jim Jannard a décidé de se retirer pour des soucis de santé, signant au passage l'arrêt de mort du projet RED, après seulement un smartphone. Bien évidemment, RED Digital Cinema continue sur sa lancée.