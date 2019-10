Alphabet (Google) aurait fait une offre pour racheter Fitbit

Nouvelles mises à jour pour les appareils mobiles Apple, qui décidément s’enchainent à grande vitesse depuis la première mouture.

Les apports sont cette fois importants, à commencer par les réglages de vie privée ajoutés à Siri pour circonscrire le scandale des écoutes par des tiers, pour améliorer la reconnaissance vocale.

Après installation et redémarrage, l’appareil demandera à l’utilisateur s’il souhaite participer au programme d’aide de Siri, expliquant cette fois clairement les tenants et aboutissants : Apple peut garder le contenu audio des interactions en vue d’améliorer Siri et Dictée. Une option permet également de supprimer tout l’historique lié à ces deux fonctions.

L’application Maison prend maintenant en charge deux types de produits présentés à la WWDC : les caméras Secure Video, capables d’envoyer directement leur flux dans le compte iCloud de l’utilisateur, et les routeurs HomeKit, conçus pour gérer et protéger la flotte de produits compatibles.

Bien sûr, ces versions 13.2 ajoutent aussi les fameux 70 nouveaux emojis : « des animaux, de la nourriture, des activités, de nouveaux Emoji liés à l’accessibilité, des Emoji de sexe neutre ainsi qu'une nouvelle sélection de couleurs de peau pour les Emoji représentant des couples ».

Pour les possesseurs d’iPhone 11, 11 Pro et Pro Max, iOS 13.2 signe l’arrivée de Deep Fusion. Cette technique consiste à fusionner 9 photos pour obtenir l’ensemble des expositions jugées utiles. En somme, un « super HDR ». Le traitement logiciel est assuré par des opérations locales de machine learning, réalisées par la puce A13 (et seulement elle). Le mode n’est pas compatible avec l’ultra grand-angle.

Outre la prise en charge des nouveaux AirPods Pro, les versions 13.2 corrigent une nouvelle fournée de bugs : blocage du remplissage automatique des mots de passe dans certaines applications, clavier qui n’apparaissait parfois pas dans une recherche, Messages qui pouvait afficher le numéro du téléphone au lieu du nom du contact, des notes qui disparaissaient parfois, etc.

Comme d’habitude, iOS 13.2 se récupère depuis les Réglages de l’appareil, puis dans Général > Mise à jour logicielle. Elle est plus imposante que les précédentes et sera donc plus longue à télécharger/installer. À titre indicatif, son poids est d’environ 590 Mo sur un iPhone XS.

Notez que pour les appareils plus anciens, une version 12.4.3 est également disponible, pour colmater des brèches de sécurité.